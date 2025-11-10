Rai 2 cambia il palinsesto per Musetti-De Minaur: Atp Finals martedì sera al posto di ‘Belve’

Le ATP Finals 2025 si prendono il palcoscenico questa settimana anche sui canali RAI. La tv pubblica italiana – come da contratto – ha infatti a disposizione la trasmissione di una sola partita al giorno per tutta la durata del torno. Domenica è andato in onda Alcaraz-De Minaur su Rai 2 alle ore 14:00, mentre lunedì sera sempre il secondo canale ha in programma Sinner-Auger Aliassime.

IL PROGRAMMA DELLE ATP FINALS SULLA RAI

Per la giornata di martedì 11 novembre il palinsesto prevedeva un match della sessione diurna, quindi di nuovo alle 14:00. Ma l’ordine di gioco ufficializzato dall’ATP alle Finals ha scombussolato i piani. Nel corso del pomeriggio andrà infatti in scena la sfida Alcaraz-Fritz, mentre in serata tocca a Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur.

Motivo per cui l’emittente di Via Mazzini ha cambiato in corsa il palinsesto, programmando proprio il match del tennista italiano alle 20:30 su Rai 2. Non andrà in onda il seguito programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Ed è stata la stessa giornalista e conduttrice a inviare un messaggio ai suoi spettatori: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18″, ha spiegato Fagnani.