Tennis in TV

Rai 2 cambia il palinsesto per Musetti-De Minaur: Atp Finals martedì sera al posto di ‘Belve’

Redazione
By Redazione
2 Min Read
Alex de Minaur - Foto Stefano Guidi/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Alex de Minaur - Foto Stefano Guidi/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Le ATP Finals 2025 si prendono il palcoscenico questa settimana anche sui canali RAI. La tv pubblica italiana – come da contratto – ha infatti a disposizione la trasmissione di una sola partita al giorno per tutta la durata del torno. Domenica è andato in onda Alcaraz-De Minaur su Rai 2 alle ore 14:00, mentre lunedì sera sempre il secondo canale ha in programma Sinner-Auger Aliassime.

IL PROGRAMMA DELLE ATP FINALS SULLA RAI

Per la giornata di martedì 11 novembre il palinsesto prevedeva un match della sessione diurna, quindi di nuovo alle 14:00. Ma l’ordine di gioco ufficializzato dall’ATP alle Finals ha scombussolato i piani. Nel corso del pomeriggio andrà infatti in scena la sfida Alcaraz-Fritz, mentre in serata tocca a Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur. 

Motivo per cui l’emittente di Via Mazzini ha cambiato in corsa il palinsesto, programmando proprio il match del tennista italiano alle 20:30 su Rai 2. Non andrà in onda il seguito programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Ed è stata la stessa giornalista e conduttrice a inviare un messaggio ai suoi spettatori: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18″, ha spiegato Fagnani.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS