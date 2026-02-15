WTA 1000 Dubai 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 febbraio con Cocciaretto

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio del WTA 1000 di Dubai 2026. Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto nel main draw: dopo aver superato le qualificazioni affronta la britannica Emma Raducanu. Subito in campo pure Amanda Anisimova, seconda forza del seeding, e la recente finalista del torneo di Doha Victoria Mboko.
Il programma di lunedì 16 febbraio
Center Court
Ore 8.00 – Ruse vs (14) Navarro
a seguire – Kenin vs (12) Tauson
a seguire – (9) Bencic vs Bouzas Maneiro
Non prima delle 16.00 – Cristian vs (10) Mboko
a seguire – Krejcikova vs (2) Anisimova
New Court 1
Ore 8.00 – (16) Jovic vs Rakhimova
a seguire – Cirstea vs Sansovich
a seguire – Fernandez vs Tjen
Non prima delle 12.00 – Ostapenko vs Kalinskaya
a seguire – Siniakova vs Badosa
Court 2
Ore 8.00 – Gracheva vs Sramkova
a seguire – Siegemund vs Kasatkina
a seguire – Uchijima vs Zakharova
Non prima delle 16.00 – Cocciaretto vs Raducanu