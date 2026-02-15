ATP Delray Beach 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 16 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Cinque gli incontri di singolare nella giornata inaugurale del main draw: il più interessante è quello che mette di fronte Valentin Vacherot e Alex Michelsen, ma c’è grande curiosità anche per l’esordio di Frances Tiafoe.
IL PROGRAMMA
Center Court
non prima delle ore 19.00 – (WC) Kypson vs Atmane
non prima delle 20.30 – (6) Vacherot vs Michelsen
non prima delle 00.00 – (Q) vs Giron
non prima delle 02.00 – (Q) vs (8) Tiafoe
Court 1
Secondo match dalle 17.00 – Borges vs (Q)