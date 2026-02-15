Fabio Fognini a Tenerife: “Sono contento di tornare qui”

Spettatore sì, ma con il tennis ancora nel sangue. In occasione del Tenerife Challenger organizzato da MEF Tennis Events, Fabio Fognini è tornato sull’isola in una veste diversa, tra sorrisi, ricordi e uno sguardo attento al presente del tennis italiano. “Sono contento di essere tornato qui, questa installazione tennistica è bellissima. L’Abama Resort è molto bello, è nuovo, come anche i campi. È un paradiso questo posto, con i campi che danno sul mare”, ha raccontato l’ex numero 9 del mondo, felice di respirare di nuovo aria di competizione, anche se da bordo campo.

Il tennis, del resto, non se n’è mai andato davvero. “Il tennis, per quanto in una nuova veste, è sempre dentro di me. A volte mi manca, a volte non mi manca, però è bello vederlo da fuori e vedere come progrediscono i ragazzi più giovani. Ed è bello che ci siano tanti tornei Challenger come questi che aiutano i ragazzi nella crescita”.

LO SGUARDO SULL’ATTUALITA: MUSETTI, SINNER, ALCARAZ

Non poteva mancare un passaggio sull’attualità azzurra. A partire da Lorenzo Musetti e dalla scelta di affidarsi a Jose Perlas.

“Sono contento per la crescita che sta avendo Musetti. Aver scelto Perlas è stata una bella mossa, lo conosco bene: lo aiuterà molto insieme a Tartarini a esprimere il suo miglior livello. Lo sta già facendo, deve ancora fare quel click per potersi stabilizzare nella top 5 e magari anche qualcosa in più, però gli auguro di riuscirci il prima possibile”.

Poi il capitolo Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta contro Novak Djokovic all’Australian Open: “Jannik ha perso contro il giocatore più forte della storia, non facciamone un dramma perché non lo è. Conosco lui e il suo team e so che sicuramente già da Doha ripartiranno molto forte”.

E inevitabile anche il riferimento al dualismo con Carlos Alcaraz: “Ho perso con entrambi. Si vedeva fin da piccoli che erano due predestinati. Sono due giocatori completamente diversi che stanno iniziando a scrivere le pagine della storia del nostro sport. Sono curioso di vedere chi arriverà insieme a loro e chi proverà a mettergli il bastone tra le ruote”.

“SONO FELICE DELLA MIA CARRIERA”

Spazio anche a una riflessione sulla propria carriera. “Per me non potevo fare di più. Sono stato nei primi 10, ho giocato con gente fortissima. Fare una finale Slam a quel tempo era realmente impossibile: oltre ai Big Three e ai Big Four c’erano tanti altri giocatori in top ten davvero molto forti. I tempi sono cambiati e secondo me oggi hai più possibilità di fare un bel risultato in uno Slam, però fare paragoni è inutile”.

LA NUOVA VESTE DA BALLERINO

Fognini ha parlato anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle, vissuta quasi come una seconda carriera. “È stata un’esperienza molto dura, ma allo stesso tempo molto divertente. Ho mostrato alla gente un Fognini che probabilmente non conosceva, un lato mio che era rimasto nascosto”.

Scherzosamente Fabio ha parlato della differenza di popolarità che ha iniziato ad avere dopo l’esperienza del ballo: “È un po’ cambiato il range d’età. Ora devo riconquistare un pochettino il pubblico più giovane”.