WTA 1000 Dubai: programma, orari e ordine di gioco di domenica 15 febbraio. Al via il main draw

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 15 febbraio del torneo WTA 1000 di Dubai. Al via il main draw del secondo WTA 1000 della tournée in medio oriente, dopo la vittoria di Muchova a Doha, si riparte subito da Dubai. In questo primo giorno di tabellone principale; esordio per Noskova contro Li, sfida interessante tra Samsonova e Fernandez, ultimo match sul centrale tra le due wild card, Bejlek e Sonmez.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Center Court
Ore 8.00 – (10) Noskova vs Li
a seguire – Bouzkova vs Mertens
a seguire – (13) Samsonova vs Fernandez
non prima delle 16.00 – (LL) Baptiste vs Eala
a seguire – (WC) Beljek vs (WC) Sonmez
New Court 1
Ore 8.00 – Yastremska vs (WC) Tjen
a seguire – (LL) Stearns vs (LL) Frech
a seguire – Pavlyuchenkova vs Krejcikova
a seguire – Shnaider vs Joint
a seguire – (WC) Sun vs Linette
Court 2
a seguire dalle ore 8.00 – Maria vs (Q) Birrell
a seguire – (Q) Seidel vs Bucsa