Australian Open 2026, Monfils saluta Melbourne: “Grazie per questo fantastico viaggio”

“Ho dei ricordi splendidi qui. Grazie davvero per questo percorso incredibile”. Emozionato e quasi commosso, Gael Monfils, dopo la sconfitta per per 6-7(3) 7-5 6-4 7-5 al primo turno dell’Australian Open nella battaglia di quasi quattro ore contro Dane Sweeny, si è lasciato andare.

Alla sua ultima partecipazione all’Happy Slam, torneo nel quale ha raggiunto i quarti di finale nel 2016 e nel 2022, il tennista francese è stato ancora una volta protagonista di una prova da ricordare e, nonostante fosse visibilmente stremato dalla lunga partita, ha voluto lasciare un ultimo messaggio al pubblico della Show Court Arena: “Prima di tutto grazie mille. Per me questo viaggio è iniziato nel 2003, quando sono venuto qui per la prima volta. Ora siamo nel 2026 e, in qualche modo, questo è il traguardo finale. È stato un viaggio pazzesco. C’è stata un’atmosfera fantastica questa sera: oggi abbiamo giocato quasi quattro ore, quindi davvero grazie per l’incredibile supporto”.

Non sono mancate poi parole di stima e complimenti per Dane Sweeny, ventunenne australiano arrivato dalle qualificazioni e ora pronto ad affrontare Ben Shelton al secondo turno: “Ho letto la sua storia, questo ragazzo ha avuto degli infortuni e gli auguro davvero buona fortuna per il futuro, perché è stato impressionante: ha giocato molto bene”.

Infine, Monfils ha concluso ringraziando ancora una volta lo splendido pubblico australiano, che gli ha riservato una standing ovation da brividi e una serie di cori in suo nome: “Ancora un grande grazie. Sono stato davvero grato, davvero fortunato a poter giocare qui per così tanti anni. Grazie di cuore. Merci beaucoup”.