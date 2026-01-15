Tabellone femminile Australian Open 2026: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone femminile completo con tutti gli accoppiamenti dell’Australian Open 2026, il primo Slam della nuova stagione in programma a Melbourne. Aryna Sabalenka arriva da numero uno al mondo e prima testa di serie, ma il major aussie spesso regala emozioni a sorpresa. E lo sa bene la detentrice del titolo Madison Keys, che dodici mesi fa sulla Rod Laver Arena è finalmente riuscita a centrare l’obiettivo di una carriera. Ma le due giocatrici americane più alte nel seeding sono Coco Gauff e Amanda Anisimova, rispettivamente n°3 e n°4 dietro Iga Swiatek.
Su questi campi, invece, due anni fa, partì anche l’ascesa di Jasmine Paolini verso i piani altissimi della classifica Wta. Ora la tennista toscana è fissa tra le migliori giocatrici del globo e a Melbourne da lei ci si aspetta tanto. Una sola altra azzurra in tabellone, vale a dire Elisabetta Cocciaretto.
TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026
PARTE ALTA
(1) Sabalenka vs (WC) Rakotomanga Rajonah
Pavlyuchenkova vs (Q)
Lamens vs Potapova
Sawangkaew vs (28) Raducanu
(17) Mboko vs (WC) Jones
McNally vs (Q)
Kudermetova vs (Q)
Galfi vs (14) Tauson
(11) Alexandrova vs (Q)
Bondar vs (WC) Mandlik
Putintseva vs Haddad Maia
Jacquemot vs (20) Kostyuk
(29) Jovic vs Volynets
(WC) Hon vs (Q)
Erjavec vs Frech
(Q) vs (7) Paolini
(3) Gauff vs Rakhimova
Danilovic vs (WC) Williams
(Q) vs Bouzas Maneiro
Baptiste vs (32) Vondrousova
(19) Muchova vs Cristian
Parks vs Eala
Li vs Osorio
Linette vs (15) Navarro
(12) Svitolina vs Bucsa
(Q) vs F. Jones
(WC) Gibson vs Blinkova
Krejcikova vs (23) Shnaider
(26) Yastremska vs Ruse
(Q) vs Tomljanovic
Sakkari vs Jeanjean
Vekic vs (8) Andreeva
PARTE BASSA
(6) Pegula vs Zakharova
Arango vs Kessler
Selekmeteva vs Seidel
(WC) Diyas vs (25) Badosa
(22) Fernandez vs Tjen
Pliskova vs (Q)
Krueger vs Bejlek
Oliynykova vs (9) Keys
(13) Noskova vs Semenistaja
Zhang vs (WC) Preston
Wang vs (Q) Qualifier
Sramkova vs (24) Ostapenko
(27) Kenin vs Stearns
Marcinko vs Maria
Udvary vs Siniakova
Waltert vs (4) Anisimova
(5) Rybakina vs Juvan
Gracheva vs Golubic
Sun vs (Q)
Valentova vs (30) Joint
(21) Mertens vs (Q)
Sierra vs Uchjima
Kasatkina vs (Q)
Boulter vs (10) Bencic
(16) Osaka vs Ruzic
Cirstea vs Lys
(Q) vs Birrell
Siegemund vs (18) Samsonova
(31) Kalinskaya vs Kartal
Grabher vs Cocciaretto
Zarazua vs Bouzkova
(Q) vs (2) Swiatek