Australian Open 2026: Cocciaretto lotta ma non basta: passa Grabher

Si ferma al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2026. L’azzurra viene sconfitta dall’austriaca Julia Grabher con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 dopo 2 ore e 28 minuti di battaglia. Dopo l’ottima settimana al WTA 250 di Hobart, dove aveva conquistato il titolo, arriva una sconfitta amara per la marchigiana, che partiva con i favori del pronostico ma paga probabilmente le fatiche dei sette incontri disputati nei giorni precedenti. A passare al secondo turno è così Grabher, che affronterà la vincente del match tra Kalinskaya e Kartal.

LA PARTITA

La partita si sviluppa subito sul filo dell’equilibrio. Nel primo set le due giocatrici tengono bene i turni di servizio fino al dodicesimo game, quando Grabher piazza il break decisivo e chiude il parziale per 7-5.

Nel secondo set arriva l’immediata reazione di Cocciaretto: l’azzurra strappa il servizio nel primo game, alza l’intensità in risposta e trova maggiore continuità anche nei propri turni di battuta, dominando il parziale e chiudendolo per 6-2.

Il terzo set si apre sulla scia del secondo, con Cocciaretto che centra il break in apertura. Il vantaggio però non viene consolidato e nel quarto game Grabher rientra in partita. L’ottavo gioco diventa il momento chiave: l’austriaca strappa nuovamente il servizio all’azzurra e si guadagna la possibilità di servire per il match, occasione che però non sfrutta. Cocciaretto ha la chance di riportare il set in parità, ma nei momenti decisivi è Grabher a mostrare maggiore coraggio e aggressività, riuscendo a chiudere l’incontro.

Termina così l’avventura australiana in singolare di Elisabetta Cocciaretto, che sarà ora impegnata nel torneo di doppio in coppia con Jessica Bouzas Maneiro contro la coppia statunitense formata da Baptiste e Stearns.