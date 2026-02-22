Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: Pellegrino supera Galan in tre set e accede al tabellone principale

Andrea Pellegrino batte in rimonta il colombiano Daniel Elahi Galan e accede così al main draw dell’ATP 250 di Santiago 2026. 6-7(2) 7-6(7) 6-4 per l’azzurro, uscito indenne da una battaglia durata quasi tre ore. Dopo aver sconfitto nel primo turno delle qualificazioni il beniamino di casa Nicolas Villalon Valdes 6-3 6-4, la testa di serie numero 4 supera un altro sudamericano: al primo turno del torneo cileno sfiderà un altro qualificato, l’argentino Alex Barrena.

La partita

Nel primo set c’è grande equilibrio tra i due giocatori. Il primo break del match lo ottiene Galan nel sesto game, ma la testa di serie numero 4 risponde con il controbreak immediato per riportare la parità. Sul punteggio di 5-5 l’azzurro strappa il servizio all’avversario, ma la testa di serie numero 8 ricambia il favore e controbreakka. Nel tie-break, sul 2-2, il colombiano alza il ritmo e vince 5 punti consecutivi per chiudere il parziale.

Il secondo set si svolge sulla falsa riga del primo. Nel game d’apertura il numero 184 del mondo breakka, ma Pellegrino accorcia subito e strappa il servizio all’avversario. Lo stesso accade, a ruoli invertiti, nell’ottavo e nel nono gioco: prima il numero 140 del ranking breakka, ma sul 5-3 e servizio non riesce a chiudere e subisce il controbreak. Si va di nuovo al tie-break, ma questa volta è l’azzurro a prevalere per 9-7.

Nel terzo e decisivo parziale, all’azzurro basta il break nel primo game alla prima occasione. Pellegrino è perfetto al servizio, non concede alcuna palla break e in risposta porta il suo avversario a difendersi ai vantaggi in 3 turni di servizio. Nel decimo game Pellegrino non trema e al secondo match point archivia la pratica Galan per 6-7 7-6 6-4.