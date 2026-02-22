Montepremi Atp Acapulco 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Acapulco 2026, in programma dal 23 al 28 febbraio. Alexander Zverev è il tennista di punta dell’ormai storico evento che si tiene nella famosa località turistica messicana. Non ci sarà invece Lorenzo Musetti, costretto ormai da più di un mese ai box a causa dell’infortunio muscolare patito in Australia. Proverà invece a fare la voce grossa Flavio Cobolli, così come Mattia Bellucci, quest’ultimo entrato in tabellone proprio grazie al forfait di Musetti. In palio per il vincitore 500 punti Atp.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 ACAPULCO 2026
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.665 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALE – $ 248.480 (350 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)