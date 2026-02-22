ITF M25 Trento 2026: si ferma in finale Vasamì, sconfitto da Guerrieri

Sconfitta in finale all’ITF 25 di Trento per Jacopo Vasamì: il romano si è arreso ad Andrea Guerrieri con il punteggio di 7-6(3) 7-6(3) al termine di una partita durata 2 ore e 20 minuti. Una finale decisa da due set molto duri: nel primo parziale non si è registrato alcun break, mentre nel secondo, dopo il primo strappo di Vasamì sull’1-1, è arrivata l’immediata reazione dello sfidante, capace di controbreakkare subito. Entrambi i parziali si sono quindi chiusi al tie-break, nei quali la maggior freddezza di Guerrieri nei momenti decisivi ha portato il titolo dalla parte del più esperto 27enne, numero 485 del mondo.

Nonostante lo stop in finale, si è chiusa oggi una settimana comunque più che positiva per Vasamì, capace di conquistare la prima finale in assoluto tra i professionisti. Quattro le vittorie ottenute, tutte per due set a zero, contro Hausberger, Gengel, Basic e Forti. Prosegue dunque il percorso di crescita del romano, che a Trento ha ripreso il cammino iniziato in questa stagione a Tenerife, dove aveva anche ottenuto una vittoria contro 448 del mondo Dali Blanch.