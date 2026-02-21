AtpNews

Tabellone qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: obiettivo main draw per Pellegrino

Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni per il torneo ATP 250 di Santiago. Andrea Pellgrino tenterà l’assalto al main draw e affronterà, al primo turno, la wild card locale Nicolas Villalon (n.985 ATP). Guidano come teste di serie Adolfo Daniel Vallejo al numero uno e Dino Prizmic numero due.

 

Il tabellone delle qualificazioni

(1) Vallejo vs Monteiro
Alternate vs (6) Rocha

(2) Prizmic vs Heide
(WC) Torrealba vs (5) Dellien

(3) Gaubas vs Reis Da Silva
(Alt) Nunez vs (7) Barrena

(4) Pellgrino vs (WC) Villalon
(Alt) Mena vs (8) Galan

