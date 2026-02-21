ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Berrettini lotta, ma Buse vola in semifinale

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. L’azzurro cede in tre set al peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 in 1 ora e 57 minuti, al termine di un match combattuto.

Una sconfitta che arriva al termine di giorni intensi per Berrettini, reduce dalla battaglia di oltre due ore contro Dusan Lajovic e costretto a tornare in campo dopo meno di 24 ore. Dall’altra parte, Buse, nonostante la maratona con Joao Fonseca, è sembrato più fresco nei momenti chiave, soprattutto nel set decisivo.

Per Ignacio Buse è il risultato più importante della carriera: prima semifinale in un ATP 500 e balzo significativo in classifica, con un guadagno di 25 posizioni che lo porterà al numero 66 del ranking mondiale. Il peruviano aveva iniziato il torneo superando in rimonta il qualificato brasiliano Marcondes, poi aveva eliminato Joao Fonseca sempre al terzo set e oggi ha completato l’opera contro Berrettini, confermando grande solidità mentale nei momenti decisivi. In semifinale affronterà Alejandro Tabilo, arrivato al penultimo atto dopo aver battuto Nava, Passaro e Tirante.

LA PARTITA

Il match si apre subito in salita per l’azzurro. Buse parte aggressivo, strappa il servizio in apertura e indirizza immediatamente il primo set. Nel quarto gioco Berrettini ha due palle break per rientrare, ma non riesce a concretizzarle. Da quel momento il peruviano alza il livello al servizio, concede pochissimo e nel nono game trova anche il secondo break che gli vale il 6-3 al primo set point.

Nel secondo parziale la reazione di Berrettini è evidente fin dai primi scambi. L’azzurro spinge di più in risposta, entra meglio con il dritto e nel terzo gioco ottiene il break mettendo pressione sulla seconda di Buse. Il copione cambia: Matteo domina gli scambi, trova un secondo break nel quinto game e chiude 6-2 al quinto set point, in un set praticamente a senso unico.

Il terzo set, però, spezza l’inerzia. Nel secondo gioco Berrettini perde il servizio a 30 e da lì Buse prende fiducia. L’azzurro prova a rimanere agganciato, si procura una palla break nel game successivo ma il 2004 la cancella con un ottimo servizio. Nel finale Matteo annulla due match point nell’ottavo gioco, restando aggrappato alla partita con orgoglio, ma nel game successivo Buse non trema: turno di battuta a zero e 6-3 finale.