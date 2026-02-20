Cobolli-Korda/Ruud in tv: data, orario, diretta streaming Semifinale ATP 250 Delray Beach 2026

Il numero 20 del mondo Flavio Cobolli sfiderà il vincente della partita tra Sebastian Korda e Casper Ruud in semifinale all’ATP 250 di Delray Beach. L’italiano approda al turno successivo dopo aver battuto Coleman Wong, numero 137 del mondo, col punteggio di 7-5 6-7(7) 6-2 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Prima semifinale della stagione per Flavio, che questa settimana in Florida ha iniziato a mettere minuti nelle gambe dopo un avvio di stagione non dei più semplici.

COBOLLI-KORDA o RUUD IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Flavio Cobolli e il vincitore tra Sebastian Korda e Casper Ruud, valido per la semifinale sul cemento outdoor di Delray Beach, andrà in scena sabato 20 febbraio, non prima delle 21:00 (orario italiano). La partita sarà visibile in diretta tv sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.