Montepremi e Punti

Montepremi doppio misto Roland Garros 2026: soldi, prize money

Redazione
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Errani Vavassori
Errani Vavassori

Il montepremi ed il prize money del Roland Garros di doppio misto 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Nessun esperimento a Parigi, dove il torneo di misto si giocherà come da tradizione nel corso della seconda settimana dell’evento sui campi in terra rossa della capitale transalpina. Andrea Vavassori e Sara Errani saranno presumibilmente al via con l’intenzione di alzare il trofeo.

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI DOPPIO MISTO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – €5,000

SECONDO TURNO – €10,000

QUARTI DI FINALE – €17,500

SEMIFINALE – €31,000

FINALE – €61,000

VITTORIA – €122,000

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