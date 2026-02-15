Montepremi Atp Delray Beach 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Delray Beach 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Terminato il torneo di Dallas, si vola dal Texas alla Florida per un altro torneo sul veloce in Nord America. Prova a riscattarsi Flavio Cobolli, che deve mettersi alle spalle un non facile avvio di annata. Con lui, al via, anche Mattia Bellucci. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 250 DELRAY BEACH 2026
PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)
FINALE – $ 62.115 (150 punti)
VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)