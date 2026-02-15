Montepremi e Punti

Montepremi Atp Delray Beach 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Flavio Cobolli al Kooyong Classic in Australia nel 2026
Flavio Cobolli - Foto Chris Putnam/Shutterstock

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Delray Beach 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Terminato il torneo di Dallas, si vola dal Texas alla Florida per un altro torneo sul veloce in Nord America. Prova a riscattarsi Flavio Cobolli, che deve mettersi alle spalle un non facile avvio di annata. Con lui, al via, anche Mattia Bellucci. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 250 DELRAY BEACH 2026

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (150 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS