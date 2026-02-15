Montepremi Atp Rio de Janeiro 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Seconda tappa per la mini tournée sudamericana sul rosso e tanti punti in palio nello storico evento carioca. Ci riprovano gli azzurri, pur senza l’infortunato Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini prova a mettere partite nelle gambe dopo aver saltato la trasferta australiana, mentre Luciano Darderi è per forza di cose da considerare tra i favoriti per il titolo. Ma in un avvio di stagione molto complesso, l’osservato speciale è il padrone di casa Joao Fonseca. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 500 RIO DE JANEIRO 2026
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.665 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALE – $ 248.480 (350 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)