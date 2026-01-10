Montepremi Atp Auckland 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Auckland 2026, in programma dall’11 al 17 gennaio. Ben Shelton è la prima testa di serie del draw neozelandese, appuntamento fisso del calendario Atp durante la seconda settimana della stagione. Seguono lo statunitense, Casper Ruud e Jakub Mensik, mentre saranno tra le teste di serie anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 AUCKLAND 2026

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.285 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (165 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)