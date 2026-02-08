Montepremi Atp Buenos Aires 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio. Ha inizio la stagione sulla terra rossa, con il primo dei tre tornei sudamericani. Mancherà il top player annunciato alla vigilia, ovvero Lorenzo Musetti. Il carrarino dovrà stare fermo ancora alcune settimane dopo l’infortunio patito in Australia. Proverà invece a rientrare e a fare il suo debutto stagionale Matteo Berrettini. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 BUENOS AIRES 2026
PRIMO TURNO – $ 7.245 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 11.850 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 20.410 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 35.230 (100 punti)
FINALE – $ 59.920 (165 punti)
VINCITORE – $ 102.715 (250 punti)