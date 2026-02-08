ATP Montpellier 2026, trionfo Auger-Aliassime: battuto in finale Mannarino

Felix Auger-Aliassime vince l’ATP 250 di Montpellier 2026 e si conferma campione in Francia. Nono titolo in carriera per il canadese, che in finale ha sconfitto per 6-3 7-6 il beniamino di casa Adrian Mannarino. Ha impiegato un’ora e 37 minuti per farlo, ma è stato chiaramente superiore sin dall’inizio, come certificato da i 13 ace e le 0 palle break concesse. Grazie a questo risultato, Auger-Aliassime torna al numero 6 del ranking ATP ma soprattutto dimostra di non avere rivali – al di fuori di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, s’intende – su una superficie come il cemento indoor, sulla quale ha ottenuto otto dei suoi nuovi trionfi nel circuito maggiore.