Jannik Sinner: prossimo torneo, quando torna in campo, data

Quando torna in campo Jannik Sinner e qual è il suo prossimo torneo? Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno del campione di tennis dopo la sconfitta in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic. Nelle ultime settimane l’azzurro è stato impegnato in Italia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 – partecipando ad esempio a un evento promozionale insieme a Bebe Vio, improvvisandosi controllore del treno – ma è tornato a pensare solamente al tennis ed è pronto a tornare a giocare.

Jannik Sinner prossimo torneo: quando gioca

Il prossimo torneo di Jannik Sinner sarà l’ATP 500 di Doha, in programma dal 16 al 22 febbraio. L’evento si disputa in Qatar, sul cemento, e per l’azzurro si tratterà del debutto assoluto. Avrebbe dovuto già parteciparvi lo scorso anno, ma proprio nei giorni precedenti all’inizio – quando già si stava allenando – ha patteggiato una sospensione di tre mesi con la Wada per il caso Clostebol.

Sinner-Alcaraz, quando il prossimo incontro?

Ai nastri di partenza del torneo di Doha ci saranno sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic, perciò Sinner potrebbe sfidare entrambi. Essendo la seconda testa di serie, Sinner potrebbe incontrare Nole solo in un’eventuale semifinale (a patto che capiti dal suo lato di tabellone). Come accade da quasi un anno, invece, potrà incontrare Alcaraz esclusivamente nell’eventuale finale. Qualora ciò accadesse, sarebbe la prima finale dell’anno tra i due. Avversari lo scorso novembre alle ATP Finals di Torino e poi in esibizione a gennaio in quel di Seul, non sono riusciti a ritrovarsi contro all’Australian Open.