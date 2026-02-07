Coppa Davis 2026, le nazioni qualificate per il secondo turno dei Qualifiers a settembre

Febbraio significa primo turno dei Qualifiers della Coppa Davis 2026. Nell’arco di quattro giorni, sedici nazioni si sono sfidate in giro per il mondo per staccare il pass per il secondo turno – in programma a settembre – e alimentare il sogno Final Eight di Bologna. In quanto paese ospitante – oltre che campionessa in carica – l’Italia è già qualificata alle Finals. L’altra nazione esentata dal primo turno è stata la Spagna, finalista uscente, che debutterà direttamente a settembre. Di seguito le nazioni qualificate per il secondo turno dei Qualifiers.

GRAN BRETAGNA

Netto successo per 4-0 ai danni della Norvegia in quel di Oslo. Jack Draper e Cameron Norrie hanno aperto le danze, superando Viktor Durasovic e Nicolai Budkov Kjaer, mentre Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno chiuso la pratica trionfando in doppio. Ininfluente il successo di Jacob Fearnley ai danni di Budkov Kjaer a punteggio acquisito.

AUSTRIA

Vittoria sofferta per i ragazzi di Jurgen Melzer, che hanno sbancato il Giappone per 3-2. In parità la situazione al termine della prima giornata con i successi di Watanuki (su Ofner) e Rodionov (su Mochizuki). I nipponici si sono portati avanti grazie al trionfo di Watanuki/Yuzuki ai danni degli specialisti Erler/Miedler. L’Austria ha però firmato la rimonta grazie a Neumayer, che ha sconfitto Mochizuki, e Rodionov, capace di superare in rimonta Nishioka.

CROAZIA

La vittoria di Moller ai danni di Matej Dodig ha illuso la Danimarca. A prevalere è stata infatti la squadra di casa, che prima ha ristabilito la parità grazie al successo di Prizmic ai danni di Holmgren e poi ha effettuato il sorpasso grazie ai soliti Mektic/Pavic, vittoriosi su Inglidsen/Overbeck. A scrivere la parola fine al tie è stato Dino Prizmic, in grado di domare in due tie-break Moeller. Danimarca ko 3-1.

GERMANIA

Come prevedibile non c’è stata storia e i tedeschi hanno travolto il Perù per 4-0. Successi in due set per Hanfmann ai danni di Bueno e Struff ai danni di Varillas. Hanno invece perso un set Krawietz/Puetz, i quali hanno comunque superato Buse/Huertas del Pino Cordova. A risultato acquisito, il giovane Engel si è regalato la soddisfazione di battere Bueno.

I TIE ANCORA IN CORSO:

Cile-Serbia 2-0

Canada-Brasile 1-1

Corea del Sud-Argentina 1-1

India-Olanda 1-1

Bulgaria-Belgio 0-2

Repubblica Ceca-Svezia 2-0

Ungheria-Usa 0-2

Francia-Slovacchia 1-1

Ecuador-Australia