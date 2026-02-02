ATP 250 Montpellier 2026: Vavassori batte Grenier e accede al main draw

Andrea Vavassori batte Hugo Grenier (n. 189 ATP) e accede al main draw dell’ATP 250 di Montpellier 2026. La partita finisce 6-3 7-6 in un’ora e 36 minuti. L’avvio di stagione continua a regalare più gioie in singolo che in doppio all’italiano: già all’ATP 250 di Adelaide di gennaio aveva superato le qualificazioni, spingendosi fino al secondo turno. Al primo turno nel main draw il sorteggio lo ha messo di fronte al lucky loser Ugo Blanchet, n. 174 ATP.

La partita

Il torinese è chirurgico nel primo set: salva una palla break sul 3-3 e ne sfrutta una nel game successivo. Il vantaggio lo porta a servire per il primo set, che chiude 6-3. Nel secondo set Grenier si salva due volte da 15-40: nel terzo gioco e di nuovo nel nono, rimanendo aggrappato fino al tie-break. Nel momento decisivo Vavassori sale di rendimento e conquista due mini-break, portandosi sul 6-1 Strappando nuovamente il servizio, l’italiano chiude un tie-break totalmente dominato per 7 punti a 1.