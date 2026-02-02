Alcaraz non prenderà parte all’ATP 500 di Rotterdam 2026: lo spagnolo non difenderà il titolo del 2025

Carlos Alcaraz non parteciperà all’ATP 500 di Rotterdam 2026. Lo rende noto la pagina ufficiale del torneo sul suo profilo Instagram: “Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam. Il campione dell’Australian Open, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione. Auguriamo a Carlos una pronta guarigione”, il messaggio del torneo, che perde il vincitore dell’edizione 2025. Il numero 1 del tabellone sarà Alexander Zverev (n.3 ATP), seguito dal finalista del 2025 Alex de Minaur (n.6 ATP). Perderà 500 punti Alcaraz, che scenderà a 13.150 punti in classifica ATP con 2850 lunghezze di margine su Jannik Sinner. Lo spagnolo tornerà in campo nell’ATP 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio.
Visualizza questo post su Instagram