Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner piega Zverev in due set e vola in finale

Il primo finalista del Masters 1000 di Indian Wells 2026 è Jannik Sinner, uscito vincitore dalla semifinale con Alexander Zverev. 6-2 6-4 il punteggio in favore dell’italiano, approdato all’atto conclusivo – per la prima volta in carriera in California – senza lasciare per strada neanche un set. Dominante per buona parte del match contro il tedesco, Sinner ha attraversato un solo momento di difficoltà – a metà secondo parziale, quando ha dovuto annullare una palla break – ma ne è uscito indenne e si è regalato con merito il passaggio del turno. A contendergli il titolo troverà uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

La partita

Il primo set è rapidissimo e Sinner se lo aggiudica per 6-2 in appena 31 minuti. Eppure l’inizio non lasciava presagire una passeggiata di salute dato che Zverev ha tenuto i primi due turni di battuta a zero e senza alcun patema. Non appena il tedesco ha però abbassato la percentuale di prime in campo per lui sono iniziati i problemi, complici i troppi gratuiti commessi. Tutto facile invece per Sinner, apparso in gran forma nonostante il problema alla schiena accusato alla vigilia. Il 58% dei suoi servizi non sono tornati indietro e Zverev, consapevole che avventurarsi in un braccio di ferro da fondo non era una buona idea non è riuscito a trovare un modo per impensierirlo. Appena 7 punti in 5 game – dal 2-1 in poi – per il tedesco, il cui rovescio uscito di metri sul set point è una fotografia accurata della frazione.

Il copione non cambia nel secondo set, con Sinner che si procura tre palle break in avvio. Zverev tuttavia si salva e nel sesto gioco è lui a guadagnarsi un’opportunità grazie a una fulminante risposta di dritto. E Sinner cosa fa? Ace a uscire a 135 miglia. Dopo aver tenuto la battuta ai vantaggi, Jannik ottiene il break nel game seguente, rifilando un sonoro schiaffo morale al rivale. Una volta consolidato il break, il classe 2001 scrive la parola fine alla semifinale quando va a servire sul 5-4, chiudendo con due ace nel game finale.