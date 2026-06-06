WTA 125 di Foggia 2026: Tyra Grant stacca il pass per la finale

Tyra Grant vince il match contro Darya Astakhova con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 13 minuti e strappa il pass per la finale del WTA 125 di Foggia 2026.

Il match è stato dominato dalla 18enne italo-statunitense, soprattutto nel primo parziale, quando l’azzurra – numero 184 del ranking WTA – ha travolto l’avversaria allungando 5 a 0 in pochi minuti per poi calare leggermente sul finire del set.

All’inizio del secondo parziale è apparsa meno esplosiva e la Astakhova – numero 277 al mondo – è riuscita a portare a casa qualche game. Sul 2 a 2 però Tyra Grant ha ricominciato a spingere sull’acceleratore: break, gestione e sfida conclusa.

L’Open delle Puglie potrebbe avere un derby azzurro nel suo atto conclusivo, qualora Lucia Bronzetti battesse Leyre Romero Gormaz nell’altra semifinale.