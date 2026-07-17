ATP 250 Gstaad 2026: Tsitsipas torna a vincere un quarto di finale, battuto Rinderknech

Prosegue il feeling di Stefanos Tsitsipas con l’ATP 250 di Gstaad 2026: la vittoria ai quarti di finale contro la testa di serie numero 4 Arthur Rinderknech per 6-3 3-6 6-3 lo porta in semifinale ATP per la prima volta dal 500 di Dubai del febbraio 2025, settimana poi vincente.

Come nel 2024, unica altra visita nelle alpi svizzere, il greco raggiunge il penultimo giorno di torneo, nel quale vanta un record complessivo di cinque vittorie e una sconfitta. La semifinale raggiunta in quell’edizione è anche la sua penultima in generale.

Il match

La partenza sembrava presagire una partita tranquilla per il greco, ma come nel turno precedente contro Jerome Kym, la situazione si è complicata: il livello dei colpi di inizio gioco è leggermente calato, abbastanza da permettere al numero 28 del mondo di prendere a sua volta il controllo per primo. Mettendo in campo le caratteristiche dei due all’altitudine di Gstaad si ottiene una partita di punti veloci, dominata dai giocatori in battuta o dalle poche risposte efficaci, potenzialmente decisive.

Nel terzo set la lotta che ci si aspettava non c’è stata: sul 2-1 per Tsitsipas, due risposte non facili, ma neanche colpite benissimo, non sono state sfruttate dal francese che con commesso due errore imperdonabili si è giocato break e partita, condotta poi in porto con lucidità dal greco.

Continua la scalata

Per interrompere anche la carestia di titoli, l’ex numero 3 del mondo dovrà battere Alexander Shevchenko. Il kazako, tornato saldamente in top 100 con questo risultato, ha vinto la sfida di concentrazione con Quentin Halys. Entrambi hanno dovuto interrompere i rispettivi match di secondo turno causa oscurità, per poi giocare nello stesso giorno sia la conclusione di quelle partite che il quarto di finale tra di loro.

L’eliminazione di Alexander Bublik (testa di serie numero 1 e campione in carica) da parte del francese consente a Tsitsipas di affrontare un avversario dietro di lui in classifica, il classico vantaggio a doppio taglio che testerà il greco sul ritorno delle aspettative da favorito nelle fasi finali di un torneo, aldilà della categoria.