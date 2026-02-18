WTA 1000 Dubai 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 19 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di giovedì 19 febbraio del torneo WTA 1000 di Dubai. La quinta giornata del torneo vedrà in programma un incontro di alto livello tra Amanda Anisimova e Mirra Andreeva, ma anche quello tra Clara Tauson e Jessica Pegula.
Il programma di giovedì 19 febbraio
Centre court
ore 11:00 – (12) Tauson vs (4) Pegula
a seguire – (5) Andreeva vs (2) Anisimova
a partire dalle ore 16:00 – (3) Gauff o Mertens vs Cirstea o Eala
a seguire – (LL) Ruzic vs (7) Svitolina