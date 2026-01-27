Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 28 gennaio con Sinner e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 28 gennaio all’Australian Open 2026. Sulla Rod Laver Arena vanno in scena i quarti di finale della parte bassa dei due tabelloni, ergo scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, ultimi due italiani rimasti in corsa. Si parte però con le sfide femminili, potenzialmente imperdibili: Rybakina-Swiatek e Pegula-Anisimova. Non prima delle 4.30 italiane Musetti affronta Novak Djokovic, mentre al campione in carica – non prima delle 9 del mattino – è stata riservata la sessione serale con Ben Shelton.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 01:30 – (5) Rybakina vs (2) Swiatek

Non prima delle ore 03:00 – (6) Pegula vs (4) Anisimova

Non prima delle ore 04:30 – (5) Musetti vs (4) Djokovic

Non prima delle ore 09:00 (8) Shelton vs (2) Sinner