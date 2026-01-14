Milion Dollar 1 Point Slam 2026: Fruhvirtova batte Carreno-Busta nelle qualificazioni (VIDEO)

Subito sorprese al Milion Dollar 1 Point Slam, torneo di esibizione in corso a Melbourne nella settimana antecedente al via ufficiale dell’Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). Vittoria di Linda Fruhvirtova (n.132 WTA) su Pablo Carreno-Busta (n.92 ATP ed ex top ten). Una grande risposta e un dritto vincente per la tennista ceca

IL PUNTO DI FRUHVIRTOVA

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.