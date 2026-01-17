Challenger Buenos Aires 2026, Agamenone campione: battuto in rimonta Collarini

Franco Agamenone ha trionfato nel Challenger di Buenos Aires 2026, sulla terra rossa in Argentina. Sesto titolo di categoria per l’italo-argentino, che nell’atto conclusivo ha superato in rimonta il beniamino di casa Andrea Collarini, n. 240 ATP. Il trentaduenne di Rio Grande si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 dopo due ore e 40 minuti, rimontando una sfida che a tratti sembrava persa, specialmente nel secondo parziale.

La partita

A decidere il primo set è stato il break ottenuto nel quarto gioco da Collarini, il quale non ha concesso chance all’avversario e nel complesso è stato superiore. Molto simile il copione della seconda frazione, con l’argentino che si è portato in vantaggio di un break (3-1) e ha messo in discesa la sfida. Agamenone ha avuto il merito di non mollare e di sfruttare la prima palla break in suo favore di tutto l’incontro per ricucire il gap e impattare sul 4-4.

Di fatto, però, la partita l’ha vinta annullando una delicata palla break nel nono game e poi strappando la battuta al rivale nel gioco seguente, scrivendo la parola fine al secondo set. Sulle ali dell’entusiasmo, Agamenone ha conquistato un break in avvio di terzo parziale e ha poi salvato l’unica palla break del set offerta – nonché l’ultima chance per Collarini per rientrare – nel settimo game. Un altro break gli ha consegnato match e titolo.

Balzo nel ranking

Per Agamenone si tratta del secondo titolo Challenger degli ultimi 12 mesi dopo quello di Targu Mures, in Romania, dello scorso settembre. Guadagnerà ben 56 posizioni nel ranking per salire al numero 279. Giocare le qualificazioni del Roland Garros è un obiettivo assolutamente alla portata, ma serviranno altri risultati positivi nei prossimi mesi.