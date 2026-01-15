Quando gioca Sinner contro Gaston? Data, orario primo turno Australian Open 2026

Jannik Sinner sfiderà Hugo Gaston dell’Australian Open 2026 h al primo turno dell’Australian Open 2026, Slam al via domenica 18 gennaio. Inizia la difesa del titolo per il secondo anno di fila il tennista nativo di San Candido, che va a caccia del tris sui campi di Melbourne Park. Come da recente tradizione, gli incontri di primo turno sono spalmati su tre giorni.

QUANDO SI GIOCA SINNER-GASTON

Ancora non si conoscono data e orario ufficiale del match tra Sinner e Gaston, ma il numero due al mondo scenderà in campo lunedì 19 oppure martedì 20 gennaio. Sono infatti queste le due giornate dedicate alle partite della parte bassa del tabellone, mentre domenica gioca la parte alta e quindi Carlos Alcaraz (QUI tutti gli incontri in programma).