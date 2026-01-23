Australian Open 2026, ottavi di finale: sfida tra Medvedev e Tien

Sarà ancora Daniil Medvedev contro Learner Tien agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. A distanza di un anno dalla loro prima, memorabile battaglia a Melbourne, i due si ritrovano di fronte sul palcoscenico più importante, in una sfida che promette ancora una volta spettacolo ed equilibrio.

TIEN IN CONTROLLO

Tien, classe 2005, statunitense e attuale n.29 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso agli ottavi superando con autorità Nuno Borges. Dopo un primo set di grande equilibrio, risolto al tie-break 11-9, il giovane americano ha preso il largo, alzando progressivamente il livello e chiudendo l’incontro per 7-6(9) 6-4 6-2, confermando la solidità e la maturità ormai ottenuta.

MEDVEDEV SOPRAVVIVE

Più tortuoso, invece, il cammino di Medvedev. Il russo ha dovuto sudare non poco per avere la meglio su Fabian Marozsan, al termine di una vera e propria maratona. Dopo essere stato spinto fino al limite nei primi due set, Medvedev ha cambiato completamente marcia, ritrovando profondità e solidità da fondo campo e chiudendo la rimonta con i restanti parziali dominati, per una vittoria complessiva arrivata dopo oltre 3 ore e 40 minuti di gioco con il punteggio di 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3. Un successo che gli vale il ritorno negli ottavi di finale di uno Slam.

I PRECEDENTI

Quello di Melbourne sarà il quarto confronto diretto tra i due. Il primo, indimenticabile, risale proprio all’Australian Open 2025, quando Tien, proveniente dalle qualificazioni, si impose al secondo turno in cinque set dopo 4 ore e 48 minuti di battaglia, in quella che fu la sua definitiva consacrazione agli occhi del grande pubblico.

Il secondo incrocio arrivò all’ATP 500 di Pechino 2025: Medvedev sembrava in totale controllo, avanti 7-5 4-1 e 5-3, prima di essere costretto al ritiro nel terzo set per crampi, permettendo a Tien di avanzare. L’ultimo precedente, invece, è datato 8 ottobre 2025, al Masters 1000 di Shanghai, dove Medvedev ha finalmente centrato la prima vittoria contro l’americano, imponendosi in tre set combattuti.

Ora, il quarto atto sarà ancora una volta sul cemento di Melbourne. Medvedev arriva all’appuntamento con una versione decisamente più centrata rispetto allo scorso anno, forte dell’esperienza e della capacità di alzare il livello nei momenti chiave. Dall’altra parte, però, Tien non è più una sorpresa: è un giocatore cresciuto, maturato, più consapevole e sempre più a suo agio contro i big del circuito. I precedenti parlano chiaro: ogni loro sfida è stata una battaglia. E anche questa volta, tutto lascia pensare che sarà così.