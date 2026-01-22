Australian Open 2026, Kyrgios: “Sono stanco, non so cosa farò”

Il pubblico è stato fantastico, ma stasera ha visto solo le ombre di noi stessi” così Thanasi Kokkinakis ha commentato il deludente esordio in doppio all’Australian Open 2026 in coppia con Nick Kyrgios. I vincitori dell’edizione 2022 sono stati sconfitti al primo turno dai connazionali Jason Kubler e Marc Polmans per 6-4 4-6 7-6. In conferenza stampa i due hanno sfogato tutta la loro frustrazione.

Kokkinakis si ferma

”Prenderò seriamente una pausa, non giocherò in Coppa Davis. Ho detto a Lleyton (Hewitt, ndr) di convocare qualcuno in salute e che sia pronto più di me”. Kokkinakis ha dunque sollevato molti dubbi sulla sua condizione fisica, aggiungendo anche: “Dopo Adelaide ho capito di non poter giocare in singolo, la mia spalla destra è davvero provata. Però penso che, se riuscissi a rimettere a posto le cose, avrei ancora molto da dare”.

Thanasi ha speso parole al miele per il pubblico, unica nota positiva della conferenza: “La folla è stata incredibile, è per questo che amiamo giocare qui. Il pubblico è fenomenale, abbiamo provato a fare tutto ciò che potevamo e abbiamo dato tutto per loro”.

Kyrgios infuriato

Non ha mostrato un umore migliore Kyrgios, che si è infuriato con le regole: “Perché non si può rivedere se un servizio ha toccato il nastro? Sono incavolato nero, queste regole non hanno alcun senso”. Poi ha riconosciuto anche i meriti degli avversari, dicendo: “Non dico che sia la ragione per cui abbiamo perso, ovviamente Kubler e Polmans sono grandi giocatori. Però mi fa innervosire”.

Sui propri piani futuri il finalista di Wimbledon 2022 ha ammesso: “Sono stanco, ho viaggiato un sacco. Negli ultimi mesi il mio unico obiettivo era giocare l’Australian Open in doppio con Thanasi. Non c’è nessun altro con cui vorrei giocare. Domani avrò il doppio misto, poi non so cosa farò”.