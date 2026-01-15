Australian Open 2026: Federer incontra il vincitore del Million Dollar One-Point Slam Jordan Smith (VIDEO)

Nel corso del match d’allenamento tra Novak Djokovic e Frances Tiafoe, da cui è uscito vincitore il serbo, sono stati avvistati, nella lounge della Rod Laver Arena, Roger Federer e Jordan Smith. Il primo, pluricampione Major e star del tennis a livello mondiale; il secondo, fresco vincitore del Million Dollar One-Point Slam che gli ha permesso di guadagnare la cifra di un milione di dollari australiani. I due, ritratti mentre venivano fotografati e chiacchieravano allegramente, avranno avuto la possibilità di parlare dell’impresa compiuta dal classe ’96 nella giornata di ieri.