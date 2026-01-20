Australian Open 2026, il costosissimo completo di Opelka: maglietta da 800 dollari (FOTO)

L’Australian Open 2026 di Reilly Opelka si è aperto con un’ottima vittoria contro il talento norvegese Nicolai Budkov Kjaer, superato con un netto 6-4 6-3 6-4. Risalito fino alla 63ª posizione del ranking mondiale dopo i problemi fisici che lo avevano frenato e fatto uscire dalla Top 100, lo statunitense è stato protagonista di una prova solida e convincente. Ora, al secondo turno, lo attende una sfida di ben altro spessore contro Alejandro Davidovich Fokina, quattordicesima testa di serie.

Eppure, soprattutto sui social, Opelka ha fatto parlare di sé anche per un dettaglio extra-campo: il completo scelto per il debutto. Senza loghi sulla maglietta, il tennista è sceso in campo con un kit dai toni verdognoli che non ha convinto gran parte dei fan. La particolarità, però, sta nel brand selezionato: Sease, marchio di proprietà di Loro Piana. Un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando che maglietta e pantaloncino hanno un prezzo stimato intorno agli 800 dollari ciascuno. In totale, Opelka ha quindi giocato con un kit dal valore superiore ai 1500 dollari.