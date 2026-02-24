ATP 500 Dubai 2026: Nardi ci prova, ma Lehecka rimonta e vince in tre set

Sconfitta dolorosa per Luca Nardi, che perde in rimonta contro la testa di serie numero 8 Jiri Lehecka nell’ATP 500 di Dubai 2026. Ripescato dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta in virtù della rinuncia di Arthur Fils, il numero 109 del mondo non riesce a riscattarsi e abbandona il torneo emiratino al primo turno con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in 2 ore e 2 minuti di gioco.

Molto sfortunato in alcuni frangenti dell’incontro il pesarese, non aiutato dal nastro in più di un’occasione e apparso scarico dal punto di vista fisico nel terzo e decisivo set. Nel prossimo turno, per un posto ai quarti di finale, il numero 24 del mondo affronterà proprio l’ex numero 10 del mondo Carreno Busta, uscito indenne dal match al primo turno contro Denis Shapovalov con il risultato di 6-2 6-4. Non ci sono precedenti tra lo spagnolo e il ceco.

LA PARTITA

Nel primo set Nardi serve alla grande e non concede alcuna palla break al suo avversario. Lo scatto decisivo arriva nel quinto gioco: l’azzurro strappa a 15 il servizio all’avversario sfruttando la prima e unica chance del parziale. Nel decimo game il numero 109 del mondo non trema e chiude il primo set 6-4.

Nel secondo set il ceco alza il livello in risposta, ma Nardi riesce a difendersi annullando 3 palle break nei primi due turni di servizio. Sul punteggio di 3-3, l’italiano passa all’attacco e si conquista 4 palle break, prontamente annullate dal numero 24 del mondo. Nel game successivo il numero 109 del ranking restituisce il favore al ceco mantenendo il servizio dopo essersi trovato sotto 0-40. Nel decimo game Lehecka, alla settima palla break della sua partita, non sbaglia e archivia il parziale 6-4.

Il terzo e decisivo parziale non parte nel migliore dei modi per il pesarese: subisce il break in apertura (il secondo consecutivo) e il numero 24 del mondo si porta in vantaggio 3-0 vincendo il quinto game di fila. Il ceco serve in modo perfetto e non concede a Nardi alcuna chance per rientrare in partita. Nel settimo game l’ex numero 16 del mondo breakka ancora e al secondo match point chiude la partita 4-6 6-4 6-2, accedendo così agli ottavi di finale.