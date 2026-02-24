Musetti riprende ad allenarsi: “Sono finalmente tornato in campo” (VIDEO)

Lorenzo Musetti è finalmente tornato ad allenarsi. A renderlo noto è stato lui stesso in un post condiviso sui social, in cui colpisce una serie di dritti da fondo su un campo in cemento. Vittima di un infortunio alla coscia nei quarti dell’Australian Open contro Novak Djokovic, ha saltato i tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco. Confermata invece la sua presenza nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. “Dopo settimane di recupero, duro lavoro e tanta pazienza —sono finalmente tornato in campo. Non vedo l’ora di tornare a competere e di sentire il vostro supporto” ha scritto su Instagram il carrarino. Non è passato inosservato il titolo della canzone scelta: ‘Am i dreaming’, ovvero ‘Sto sognando’, a testimonianza di quanta voglia avesse di riprendere a giocare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Musetti (@lore_musetti)