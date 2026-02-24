Shapovalov riparte: “Voglio tornare in top 10, serve più continuità”

Il 2026 di Denis Shapovalov è iniziato nel segno dell’evoluzione. L’obiettivo è chiaro: tornare stabilmente ai piani alti del ranking ATP, lì dove era già arrivato nel 2020, quando a soli 21 anni aveva toccato la posizione numero 10 del mondo. Poi sono arrivati gli infortuni, qualche momento di smarrimento, un po’ di mancanza di convinzione e diversi problemi che lo hanno fatto progressivamente scivolare indietro in classifica.

In questo inizio di 2026 la voglia di ripartire è evidente: Shapovalov vuole ritrovare quella convinzione e quella consapevolezza che gli avevano permesso di brillare anche nei grandi tornei, come la semifinale a Wimbledon nel 2021 o i quarti di finale agli Australian Open e agli US Open nel 2020.

Alla vigilia dell’ATP 500 di Dubai, in un’intervista rilasciata a Tennis TV, Shapovalov ha parlato del ruolo centrale che sta avendo sua moglie Mirjam Bjorklund in questa fase della carriera. Anche lei tennista, con un best ranking di numero 123 WTA, sta rappresentando un punto di riferimento tecnico e mentale. “Sto attraversando un periodo di transizione, mia moglie mi sta aiutando molto, soprattutto a Dubai, è stata una giocatrice. Si parla tanto del mio gioco e anche lei mi aiuta molto a migliorare sugli aspetti che mi servono. e credo che nel nella mia vita, nel mio periodo in questo momento, Miriam stia ricoprendo un ruolo molto importante”.

OBIETTIVO TOP 10

Guardando al passato, Shapovalov non nasconde una certa nostalgia per quella top 10 raggiunta nel 2020, ma allo stesso tempo è consapevole che oggi il circuito sia ancora più competitivo:

“Sicuramente il circuito credo sia più complicato ora rispetto a qualche anno fa. Non voglio togliere meriti a quando sono andato in top 10, ma c’era l’epoca Covid e penso che adesso ne mettano giocatori molto forti. È molto difficile arrivare lì, serve giocare bene, ma soprattutto serve costanza da tante settimane. Quello che che cercherò e che vorrò ottenere quest’anno, è di trovare continuità più per più tornei possibili. L’anno scorso ho vinto due titoli, ma ho avuto anche periodi di calo, quindi proverò a essere più costante per tornare in top 10 o comunque il più vicino possibile a una posizione molto più favorevole per per me”.