ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 gennaio. Tornano in campo Darderi/Cervantes

Luciano Darderi - Masatoshi Okauchi/Shutterstock
Luciano Darderi - Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di venerdì 16 gennaio dell’ATP 250 di Auckland 2026. Si parte, o per meglio dire di riparte, con l’interessante sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e la testa di serie numero 3 del torneo Jakub Mensik. Poi scende in campo Ben Shelton, testa di serie numero 1, che battaglierà con Sebastian Baez, numero 7 del tabellone.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 16 GENNAIO

CENTRE COURT

Ore 23.00 (sera del 15 gennaio in Italia) Giovanni Mpetshi Perricard vs (3) Jakub Mensik
Non prima delle 00.00  (1) Ben Shelton vs (7) Sebastian Baez
Non prima delle 01.00  Giovanni Mpetshi Perricard O (3) Jakub Mensik vs (Q) Eliot Spizzirri O Fabian Marozsan
A seguire (1) Ben Shelton O (7) Sebastian Baez vs (SE) Marcos Giron

GRANDSTAND

Ore 23.00 (sera del 15 gennaio in Italia)  Inigo Servantes/Luciano Darderi vs (2) Francisco Cabral/Lucas Miedler
A seguire – Alexander Erler/Robert Galloway vs (WC) Finn Reynolds/James Watt
Non prima delle 01.00 Theo Arribage/Albano Olivetti vs Inigo Cervantes/Luciano Darderi O (2) Francisco Cabral/Lucas Miedler

COURT 1

Ore 23.00 (sera del 15 gennaio in Italia) (Q) Eliot Spizzirri vs Fabian Marozsan

