Moise Kouamé sulle orme di Sinner e Alcaraz: primo 2009 a entrare in top 400

Come riportato su X da Luca Brancher, Moise Kouamé ha stabilito un nuovo record. Già giocatore più giovane presente nella Top 1000, da lunedì 23 febbraio 2026 è entrato in Top 400, grazie allo splendido percorso al Challenger di Lille dove è arrivato fino alla semifinale. Kouamé è il primo tennista nato nel 2009 ad inserirsi tra i migliori quattrocento al mondo, con un’età anagrafica di 16 anni e 354 giorni. L’ultimo giocatore a centrare questo traguardo prima di compiere 17 anni era stato Carlos Alcaraz: il murciano ci riuscì a 16 giorni e 295 giorni, diventando il primo 2003 a superare lo scoglio delle prime 400 posizioni.

Tuttavia, il primato appartiene al classe 1992 Bernard Tomic che conquistò la Top 400 a soli 16 anni e 132 giorni. In questa particolare classifica compaiono anche gli italiani Jannik Sinner (primo 2001 nei 400 a 17 anni e 193 giorni) e Lorenzo Musetti (primo 2002 a soli 17 anni e 120 giorni). La scalata di Kouamé continuerà al Challenger 100 di Saint-Brieuc (cemento indoor), dove affronterà al primo turno Titouan Droguet, avversario temibile per l’ottimo momento di forma (semifinale all’ATP 250 di Montpellier).