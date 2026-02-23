Moise Kouamé sulle orme di Sinner e Alcaraz: primo 2009 a entrare in top 400

Come riportato su X da Luca Brancher, Moise Kouamé ha stabilito un nuovo record. Già giocatore più giovane presente nella Top 1000, da lunedì 23 febbraio 2026 è entrato in Top 400, grazie allo splendido percorso al Challenger di Lille dove è arrivato fino alla semifinale. Kouamé è il primo tennista nato nel 2009 ad inserirsi tra i migliori quattrocento al mondo, con un’età anagrafica di 16 anni e 354 giorni. L’ultimo giocatore a centrare questo traguardo prima di compiere 17 anni era stato Carlos Alcaraz: il murciano ci riuscì a 16 giorni e 295 giorni, diventando il primo 2003 a superare lo scoglio delle prime 400 posizioni.
Tuttavia, il primato appartiene al classe 1992 Bernard Tomic che conquistò la Top 400 a soli 16 anni e 132 giorni. In questa particolare classifica compaiono anche gli italiani Jannik Sinner (primo 2001 nei 400 a 17 anni e 193 giorni) e Lorenzo Musetti (primo 2002 a soli 17 anni e 120 giorni). La scalata di Kouamé continuerà al Challenger 100 di Saint-Brieuc (cemento indoor), dove affronterà al primo turno Titouan Droguet, avversario temibile per l’ottimo momento di forma (semifinale all’ATP 250 di Montpellier).
Moise Kouame is the first player born in 2009 to break the Atp Top-400, the youngest since Carlos Alcaraz to make it pic.twitter.com/CVECc6SkrN
— Luca Brancher (@LucaBeck) February 23, 2026