Compagnucci e Mair, doppietta azzurra nei tornei ITF

Tommaso Compagnucci e Laura Mair battono bandiera tricolore in giro per il mondo e conquistano il successo nelle rispettive campagne ITF.

LA VITTORIA DI COMPAGNUCCI

Il 26enne di Macerata prosegue trionfante nel suo cammino in Florida, negli Stati Uniti – iniziato nel migliore dei modi con la vittoria della scorsa settimana a Palm Coast – e mette a segno il secondo titolo consecutivo a Naples, battendo 6-4 6-3 Hunter Hack (n. 1945 ATP) in un’ora e trentasei minuti di gioco. Settimo trofeo in carriera per il marchigiano (tutti su terra battuta) e secondo testa a testa vinto con lo statunitense, sconfitto anche nell’ITF di Palm Coast al secondo turno. Ora la classifica ATP vede Compagnucci salire alla posizione numero 428, sempre più vicino al suo best ranking (426), raggiunto nel giugno del 2025.

LE PAROLE DI TOMMASO

“Ho giocato molto bene tutta la settimana e ogni partita è andata per il verso giusto, quindi sono super contento di questo – afferma il classe 1999, approdato in Florida non solo per giocare sulla terra verde –. È una superficie su cui mi sono trovato abbastanza bene. La trasferta nasce proprio dal fatto che mia sorella è venuta a fare il college qua, a studiare in Florida, e ci sono delle condizioni di gioco che a me piacciono perché fa abbastanza caldo e si gioca all’aperto”.

Nella tournée appena conclusa, l’azzurro ha anche avuto la possibilità di osservare da vicino Teodor Davidov, il 15enne bulgaro già nel tennis professionistico, che ha stupito tutti con i suoi due diritti: “È molto particolare e sì, probabilmente ha un grande futuro perché gioca davvero bene. Con i suoi due diritti diventa difficile da affrontare, perché è diverso da tutti gli altri ragazzi con cui giochi; quindi, quando qualcuno fa qualcosa di diverso tende a metterti in difficoltà. È un profilo molto interessante“.

IL TITOLO A MANACOR DI MAIR

Dagli Stati Uniti alla Spagna. E se sulla East Coast della Florida Compagnucci ha piazzato la bandiera tricolore, Laura Mair ha issato il vessillo azzurro su Manacor, per il secondo titolo ITF in carriera dopo il W15 di Telde nel 2023. La vittoria conquistata su Aran Teixido Garcia (n. 518 WTA), sul veloce indoor della Rafael Nadal Academy, nel primo testa a testa fra le due, 6-4 1-6 6-3 dopo quasi due ore di lotta, ha permesso alla 23enne di Selva di Val Gardena di ottenere il suo nuovo best ranking, salendo alla posizione numero 507 della classifica.