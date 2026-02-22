Tien sul doppio con Medvedev a Indian Wells: “Sarà strano vederlo dal mio lato di campo, ma ci divertiremo”

Lo statunitense Learner Tien, intervenuto ai microfoni di Hard Court, ha parlato del Masters 1000 di Indian Wells – in programma dal 4 al 14 marzo 2026 – che quest’anno lo vedrà protagonista sia in singolare che in doppio. Il numero 23 del mondo, sconfitto in semifinale nell’ATP 250 di Delray Beach dal connazionale Tommy Paul, ha commentato la sua scelta di fare coppia con uno dei suoi più grandi rivali nel circuito, ovvero il russo Daniil Medvedev, contro il quale ha vinto 3 partite su 4 disputate (l’ultima all’Australian Open 2026). L’idea di giocare il doppio insieme, come rivelato dallo stesso Tien, è stata proposta dal coach dell’ex numero 1 del mondo Thomas Johansson.

“Abbiamo avuto delle grande battaglie, quindi sarà un po’ strano vederlo dalla stessa parte del campo – ha detto il classe 2005 -. Ma allo stesso tempo penso che sarà molto divertente. Entrambi facciamo lavorare duramente i nostri avversari, e questo porta a scambi molto lunghi, game lunghi e set lunghi”.