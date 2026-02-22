Montepremi Wta Merida, Austin 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Merida 2026 e del WTA 250 di Austin 2026. Dopo un lungo mese in Medio Oriente e prima di altri due importanti tornei nelle prossime settimane a Indian Wells e Miami, il circuito femminile si sposta dall’altra parte dell’Atlantico per un paio di tornei di preparazione. L’evento più ricco della settimana è in Messico, mentre un ‘250’ si disputerà come da recente tradizione in Texas. Il prize money complessivo del WTA 500 di Merida corrisponde a $1,206,446; al WTA di Austin cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 MERIDA 2026

PRIMO TURNO – $ 12.700 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 17.795 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 33.473 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 66.003 (195 punti)

FINALISTA – $ 114.500 (325 punti)

VINCITRICE – $ 185.500 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 AUSTIN 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)