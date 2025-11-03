Montepremi Atp Atene 2025: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Atene 2025, in programma dal 2 all’8 novembre. Lorenzo Musetti si vede costretto a giocare nella capitale greca per provare a raggiungere le tanto agognate ATP Finals. Seconda testa di serie di un tabellone che vede al via anche Luciano Darderi e soprattutto Novak Djokovic. Il prize money totale dell’ATP 250 di Atene 2025 corrisponde a 766.715 euro, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 250 STOCCOLMA 2025
PRIMO TURNO – € 8.220 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 13.455 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 23.170 (50 punti)
SEMIFINALE – € 39.995 (100 punti)
FINALE – € 68.035 (165 punti)
VINCITORE – € 116.690 (250 punti)