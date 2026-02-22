ATP 500 Dubai 2026: il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 23 febbraio. Ritorno per Draper

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 22 febbraio dell’ATP 500 di Dubai. Ad inaugurare la settimana emiratina saranno le sfide di primo turno, con l’esordio della testa di serie numero 1 Felix Auger-Aliassime e della wild card Stan Wawrinka. In azione anche la testa di serie numero 4 Jack Draper, al ritorno in un tabellone ATP dopo diversi mesi di stop. Ecco il programma completo della giornata:
Center Court
Ore 12:00 – (WC) Echargui vs (Q) Mpetshi Perricard
Non prima delle 14:00 – (WC) Wawrinka vs (WC) Hassan
Non prima delle 17:00 – (1) Auger-Aliassime vs (PR) Zhang
A seguire – (Q) Halys vs (4) Draper