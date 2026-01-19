Australian Open 2026, il pronostico di Becker: “Sinner è il favorito”

Boris Becker non ha dubbi: per l’Australian Open 2026 il nome da battere è quello di Jannik Sinner. L’ex campione tedesco, impegnato da un po’ di tempo come opinionista di Eurosport Germania, ha indicato l’azzurro come principale candidato al titolo. “Alcaraz è il giocatore più talentuoso del mondo, ma il favorito per vincere l’Australian Open è Sinner”, ha spiegato Becker, sottolineando la solidità e la continuità dell’italiano sul cemento.

Il torneo è appena iniziato e i due grandi rivali arrivano a Melbourne con una preparazione simile. Nessuno dei due ha disputato tornei ufficiali prima dello Slam, scegliendo di gestire il carico di lavoro: solo un’esibizione che li ha visti giocare contro in Corea e un match a testa nella opening cerimony, tra cui Alcaraz contro De Minaur e Sinner contro Auger-Aliassime.

Sul campo, intanto, il programma prende forma. Carlos Alcaraz ha già esordito, superando Adam Walton al primo turno in Australia; mentre Jannik Sinner farà il suo debutto martedì 20 gennaio, affrontando Hugo Gaston nel match d’apertura del suo torneo. Per Becker, però, il punto resta chiaro: “Sinner ha dimostrato di saper reggere la pressione a Melbourne”.