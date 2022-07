Wimbledon 2022 in pillole (Day 5) – Sinner tatticamente perfetto, Maria batte Maria (Sakkari)

L. Fiorino

Nato a Ivrea il 24/11/1990, mi sono laureato in Economia Europea per poi iniziare la carriera da giornalista sportivo nel 2017. Attualmente lavoro con la voce su SuperTennis ed Eleven Sports e mi diverto a dare i numeri da quando ho imparato a contare (non da molto). Il tennis è la droga più buona del mondo, così come lo sport in tutte le sue sfaccettature. Potrei abbindolarvi ancora dicendovi che amo il tennis champagne e il serve and volley ma, in realtà, mi soffermo su piccoli particolari come i soprannomi inutili da affibiare ai giocatori emergenti o le statistiche relative ai tennisti provenienti dagli angoli più remoti del globo terrestre. Adoro la geografia, il rovescio in slice di Copil e tutto ciò che richiama al #giottismo.