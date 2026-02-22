Qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi sconfitto in tre set, Carreno-Busta accede al main draw

Nell’ultimo match di qualificazione del torneo ATP 500 di Dubai, Luca Nardi si arrende a Pablo Carreno Busta 6-7(4) 6-4 7-6(5) in oltre tre ore di gioco e si ferma ad un passo dal tabellone principale. Molte le occasioni non sfruttate da entrambi: prima il match point per lo spagnolo sul 5-4 del terzo set, poi l’opportunità di servire per la sfida per l’azzurro sul 6-5 dell’ultimo parziale. Si aggiorna così il dato su gli scontri diretti in cui conduce Carreno Busta per 2-0.
La partita
Il primo set si rivela il più combattuto con Carreno-Busta che strappa il servizio nel terzo gioco e non sfrutta tre occasioni per ottenere il doppio break. Il marchigiano riporta in equilibrio il set e lo conquista nel tie-break con quattro punti consecutivi.
Sulle ali dell’entusiasmo, Nardi va avanti 3-1 nel secondo parziale, ma, complice un piccolo passaggio a vuoto, lo spagnolo recupera e, con due break, costringe l’azzurro al set decisivo.
Un maggiore equilibrio si innesta nel terzo parziale, dove l’ex numero 10 del mondo strappa il servizio nel secondo gioco; immediata la reazione del classe 2003 che riporta il risultato sul due pari. Nardi nel finale, da una parte annulla un match point, ma dall’altra manca l’occasione di servire per il match. Al tie-break la maggiore esperienza premia Carreno-Busta che accede al main draw.