Musetti, per la Top 5 e il best ranking adesso basta la finale a Hong Kong

Lorenzo Musetti è a una vittoria dal raggiungere un prestigiosissimo doppio traguardo: entrare per la prima volta in Top 5 e conseguentemente migliorare il proprio best ranking. Complice la sconfitta dell’Australia per mano della Polonia nei quarti di finale di United Cup 2026, l’attuale numero 5 del mondo Alex de Minaur resterà fermo a quota 4080 punti contro i 4040 (classifica live) del carrarino. È bene specificare che al conteggio dell’Australiano non verranno sommati gli 80 punti conquistati complessivamente in questa edizione del torneo a squadre per nazioni poiché inferiori al peggior bottino scartabile dallo stesso giocatore ‘aussie’ negli ultimi 19 tornei giocati (le ATP Finals si aggiungono ai 18 base): i 100 punti conquistati a Doha o Barcellona restano pertanto all’attivo nel computo totale dei punti.
MUSETTI IN TOP 5 SE…
Premessa l’attuale situazione di classifica riguardante Alex de Minaur i calcoli sono semplicissimi: in caso di successo contro il numero 16 del mondo Andrey Rublev nella semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong, Musetti salirebbe a quota 4105 punti staccando così di sole 25 lunghezze il numero 1 d’Australia e issandosi fino alla posizione numero 5 del ranking mondiale.